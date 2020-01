Paul van Nevel et le Huelgas-Ensemble chantent les Motets de Guillaume Dufay

L'ensemble Huelgas et son chef le belge Paul van Nevel enregistrent l'intégrale des Motets isorythmiques de Guillaume Dufay à l'Abbaye aux Dames de Saintes en 1999, un disque paru sur le label Harmonia Mundi l'année suivante.

Sommet de l'Ars Nova

Au sommet de la période de l'Ars Nova, ces "motets isorythmiques" sont des pièces musicales très élaborées, où rythme et mélodies sont dissociés. Habituellement spécialisés dans la musique de la Renaissance, Paul van Nevel et l'ensemble Huelgas apportent à la musique de Guillaume Dufay une souplesse, une aisance et des couleurs très séduisantes.

