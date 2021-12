Aujourd'hui dans Disques de légende, Paul Paray dirige Franck et Rachmaninov avec les musiciens du Detroit Symphony Orchestra, dans un enregistrement de 1959.

Dès 1939, Paul Paray s'était bâti une flatteuse réputation aux États-Unis, comme chef invité du New York Philharmonic, et avait alors refusé le poste de codirecteur du NBC Symphony Orchestra, auprès de Toscanini. Après la guerre, les appels se font plus pressants et, en octobre 1951, au terme d'une prestigieuse série de concerts avec les orchestres de Boston, New York, Cincinnati, Philadelphie, Pittsburgh et Chicago, Paul Paray accepte de rebâtir le Detroit Symphony Orchestra dont il fera « le premier orchestre français des États-Unis ».

À partir de 1956, il s'installe plus durablement à Detroit et laisse la présidence des Concerts Colonne à son cadet Charles Münch. Il conduit alors de nombreuses œuvres de compositeurs américains ou canadiens (Aaron Copland, Samuel Barber, Harold Shapero, James Cohn, Ned Rorem, Walter Piston, Murray Adaskin), mais c'est d'abord la musique française qui est attendue par le public des États-Unis. Ce répertoire sera privilégié par la firme Mercury qui réalisera à Detroit une magnifique série d'enregistrements, de 1956 à 1963.

