Pablo Casals joue les Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach

Jusqu'au début du XXe siècle, les Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach étaient été considérées par les violoncellistes comme des exercices, des études, elles étaient donc très rarement données en concert. Pablo Casals est le premier violoncelliste à les jouer en concert de manière systématique, il est aussi le premier à les enregistrer dans leur intégralité. Il donne par la même occasion à son instrument un statut d'instrument soliste, voire récitaliste.

Un jalon fondamental de l'histoire du disque

Enregistrée par EMI entre 1936 et 1939, cette intégrale constitue un jalon fondamental de l'histoire du disque, et de la patrimonialisation de la musique de Jean-Sébastien Bach. Elle est en effet contemporaine de l'intégrale des Sonates et Partitas pour violon par Yehudi Menuhin, du Clavier bien tempéré par le pianiste Edwin Fischer, ou encore des Variations Goldberg par la claveciniste Wanda Landowska.

