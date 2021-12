Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach par Ralf Otto

Le disque de légende, à la veille du jour de Noël : l'Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach dans la version de Ralf Otto.

Ralf Otto est un chef d'orchestre allemand, chef de chœur avant tout et fondateur du Vokalensemble Frankfurt. En 1991, il s’adjoint des services du Concerto Köln, qui est encore tout jeune (puisque fondé six ans auparavant), pour graver les 6 cantates de l’Oratorio de Noël de Bach : une version exaltée, pleine de grandeur de souffle et de ferveur joyeuse grâce notamment :

Aux solistes : pourtant parfois le point noir de l’Oratorio de Noël, où les chefs ont tendance à privilégier le chœur.

À Christoph Pregardien : superbe évangéliste qui apporte ici sa clarté, son émotion et son sens de la narration.

Aux instruments : dans ces cantates, les vents (hautbois, bassons, trompettes) sont souvent traités comme des solistes aussi et ceux du Concerto Köln sont admirables de fruité et de style.

Depuis quatre ans, la mode était à l'Oratorio de Noël ; en ces années 80, dans la période où les grands baroqueux imposaient leur vision, il y avait eu Gardiner, Herreweghe deux ans après puis Ralf Otto pour l’équilibre.

