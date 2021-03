Nikolaus Harnoncourt dirige la Passion selon Saint-Matthieu de Bach

Mise en lumière du deuxième enregistrement de la "Passion selon Saint-Matthieu" de J.S Bach par Nikolaus Harnoncourt, réalisé en 2000 à la Jesuitenkirche de Vienne. Les voix de Matthias Goerne, Christoph Prégardien et Dietrich Henschel donnent naissance à une Passion fougueuse et théâtrale.

Le rapport de Nikolaus Harnoncourt avec Bach est ténu : il a en effet déjà enregistré toutes ses cantates. Et pourtant, il s'en tient à deux versions de la "Passion selon Saint-Matthieu". La première, enregistrée en 1970 avec le label Das Alte Verke, offre une version sanglante de la Passion, bien éloignée des versions éthérées que proposent les contemporains d'Harnoncourt. Ce dernier fait une lecture caravagesque de la partition et nous dévoile ainsi une Passion âpre et enflammée.

Le deuxième enregistrement de 2000 qui vient d'être réédité chez Warner le 26 février 2021, propose un édonisme sonore plus développé. La vision du chef est toujours volontaire sans être extatique. La magnifique distribution de chanteurs réunissant Matthias Goerne, Christoph Prégardien et Dietrich Henschel nous propose une façon unique de raconter la Passion.