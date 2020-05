Nathan Milstein & Vladimir Horowitz jouent la Sonate pour violon n° 3 de Johannes Brahms

Unique ! Immenses musiciens et amis de toute une vie, le violoniste Nathan Milstein et le pianiste Vladimir Horowitz n'ont pourtant gravé qu'un seul disque ensemble : la sonate pour violon n° 3 de Johannes Brahms, en 1951.

"C'est un ouragan musical !"

Vladimir Horowitz à propos de Nathan Milstein

Nathan Milstein et Vladimir Horowitz se rencontrent au début des années 1920 dans la jeune Russie soviétique. Ils deviennent rapidement amis et commencent à jouer ensemble. Surnommés "les enfants de la révolution", ils tournent en duo sur le territoire russe et à l'étranger, jusqu'en 1925 où ils décident de s'exiler en Allemagne. Nathan Milstein reste alors en Europe, notamment à Bruxelles où il étudie avec Eugène Ysaÿe, tandis que Vladimir Horowitz s'installe aux États Unis en 1927.

Restés très amis, ils continuent à jouer ensemble mais n'enregistreront qu'un disque en 1951 : la sonate n° 3 de Johannes Brahms. Une version légendaire, extraordinairement vivante, et très personnelle.