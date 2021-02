Mondonville : Grands Motets, par William Christie et Les Arts Florissants

En 1996, à l'occasion des Journées Mondonville organisées à Versailles, Les Arts Florissants et leur chef William Christie avaient gravé trois Grands Motets du compositeur français. Un disque dans lequel on peut entendre l'une des tempêtes avec chœur les plus impressionnantes de l'âge classique !

Mondonville, Grands Motets, William Christie, Les Arts Florissants, © Erato