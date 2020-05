Michel Lambert : Airs de cour, par Les Arts Florissants

Les Arts Florissants et leur chef William Christie enregistrent ce très beau disque d'Airs de cour de Michel Lambert en 1983 à la Maison de la Radio, quelques années seulement après la création de l'ensemble. Parmi les chanteurs, on comptait Dominique Visse, Agnès Mellon et Guillemette Laurens.

Michel LAmbert, Airs de cour, Les Arts Florissants, William Christie, © Harmonia Mundi / Radio France