Maurizio Pollini joue les Polonaises de Chopin

Le pianiste italien Maurizio Pollini enregistre l'intégrale des Polonaises de Frédéric Chopin en 1975, pour le label Deutsche Grammophon.

Après avoir remporté le Concours Frédéric Chopin de Varsovie en 1960, à seulement 18 ans, le pianiste Maurizio Pollini se retire de la scène pendant quelques années et prend des cours avec son compatriote Arturo Benedetti Michelangeli. Une décennie plus tard, ses disques consacrés à Frédéric Chopin vont marquer leur époque : il enregistre d'abord les Etudes en 1972, puis les Préludes en 1974, et enfin les Polonaises en 1975.

à réécouter AUDIO 15 min émission Disques de légende Maurizio Pollini joue les Etudes de Frédéric Chopin

L'émission du jour :