Maria Callas chante Norma de Vincenzo Bellini

Prêtresse foudroyée

Maria Callas a 37 ans lorsqu'elle enregistre cette deuxième version de l'opéra, et sa voix a déjà un peu perdu de sa puissance et de ses couleurs. Mais sur le plan dramatique, elle est toujours exceptionnelle et maîtrise toutes les nuances psychologiques du personnage de Norma, rôle de prêtresse foudroyée avec lequel son destin de diva s'est confondu.