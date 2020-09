Maria Callas chante La Traviata de Verdi à Milan en 1955

L'un des spectacles les plus célèbres de l'histoire ! En mai 1955, Maria Callas interprète Violetta dans une production de La Traviata de Giuseppe Verdi donnée à la Scala de Milan, et mise en scène par Luchino Visconti. L'Orchestre était placé sous la direction du chef italien Carlo Maria Giulini.

Une tragédienne extraordinaire

Dans cette production légendaire de La Traviata, Luchino Visconti accorde une attention toute particulière aux détails de la mise en scène, ainsi qu'aux costumes et aux décors, afin d'être le plus réaliste possible. Il va également chercher de la vraisemblance en explorant très profondément la psychologie des personnages, en particulier celui de Violetta. Il se sert pour cela du talent de tragédienne extraordinaire de Maria Callas, dont c'est peut-être le plus grand rôle...

à réécouter émission Disques de légende Mort à Venise de Luchino Visconti : la bande originale du film

L'émission du jour :