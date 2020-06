Marcelle Meyer joue les œuvres pour piano d'Emmanuel Chabrier

La grande pianiste des années folles ! Marcelle Meyer enregistre en 1955 une sélection d'œuvres pour piano d'Emmanuel Chabrier pour le label Les Discophiles français, dont les 'Dix pièces pittoresques', ainsi que les 'Valses romantiques' pour deux pianos, avec la complicité de Francis Poulenc...

Personnalité fondamentale des années 1930, la pianiste Marcelle Meyer est très liée avec les compositeurs de son temps, comme Maurice Ravel, Igor Stravinsky ou encore les membres du Groupe des Six. Elle fréquente aussi les milieux artistiques et littéraires, notamment Jean Cocteau, et est mariée un temps avec l'acteur Pierre Bertin.

Après la guerre et jusqu'à sa mort en 1958, Marcelle Meyer enregistre plusieurs disques pour Les Discophiles français : de la musique française moderne (Debussy, Ravel, Poulenc), mais aussi de très beaux disques consacrés à la musique pour clavier de Jean-Philippe Rameau, François Couperin ou Domenico Scarlatti.

