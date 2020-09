Les Vêpres de Monteverdi par John Eliot Gardiner

Un disque fondamental ! En 1989, le Monteverdi Choir, les English Baroque Soloists et leur chef John Eliot Gardiner, enregistrent les 'Vêpres de la Bienheureuse Vierge Marie' de Claudio Monteverdi, lors d'un concert donné à la Basilique Saint-Marc de Venise.

John Eliot Gardiner fonde le Monteverdi Choir en 1964, afin de monter les Vêpres de la Bienheureuse vierge Marie de Claudio Monteverdi. Il est alors âgé de 21 ans seulement, et encore étudiant au King's College de Londres. C'est pour fêter les 25 ans de l'ensemble qu'il choisit d'enregistrer cette oeuvre extraordinaire, pour le label Archiv Produktion. En 1989, le chef britannique a déjà construit son esthétique de musicien, et cette magnifique version est marquée par un souci de perfection dans les intonations et la mise en place, avec cependant beaucoup d'intensité et de souffle.

L'émission du jour :