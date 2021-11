Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons Les Variations Enigma d'Edward Elgar sous la direction de John Barbirolli, un enregistrement de 1962.

1899 est une date importante en Grande Bretagne : à Londres, le 19 juin 1899, sous la direction de Hans Richter, a lieu la création desVariations Enigmad’Edward Elgar. A 42 ans, le compositeur se fait connaitre quasiment du jour au lendemain avec cette œuvre. Certains iront même jusqu'à dire qu’il s’agit du premier chef d’œuvre anglais par un anglais depuis Purcell… Cette œuvre luxuriante est composée d'une série de 14 variations, chaque pièce illustrant les portraits d’amis et de proches plus ou moins cryptés – avec en plus un thème mystère supposé présent mais jamais explicitement révélé dans l’œuvre…

Au 20e siècle, tous les chefs britanniques l’enregistrent, et parfois plusieurs fois. Parmi eux, John Barbirolli, qui avait un rapport de grande proximité à Elgar et à sa musique : lorsqu’il était violoncelliste, il avait notamment joué sous la direction du compositeur en 1920. En plus des Variations Enigmad'Elgar - enregistrées à trois reprises par Barbirolli - le chef enregistra d'autres œuvres d'Edward Elgar, comme le Concerto pour violoncelle avec Jacqueline du Pré, Sea Pictures avec Janet Baker et de la musique orchestrale dont la Première Symphonie et nombre d’autres œuvres courtes.

