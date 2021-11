Roméo et Juliette par Dimitri Mitropoulos

Notre disque de légende du jour : Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev dirigé par Dimitri Mitropoulos.

Le chef grec Dimitri Mitropoulos, parfois qualifié de « Furtwaengler moderne », a dirigé l’Orchestre Philharmonique de New-York de 1949 à 1958. Il avait une haute idée de la musique, qu’il considérait comme un art sacré et à laquelle il s'est consacré corps et âme. Il était particulièrement attiré par la musique du XXème siècle et par la création, ce qui lui a causé quelques problèmes. En effet, ni les spectateurs, ni les musiciens de New-York n’avaient envie d’une programmation trop aventureuse durant ces années 50. Son ambition d’imposer un répertoire exigeant et ambitieux à un public qui n’en voulait pas perturbera donc son mandat à l’Orchestre Philharmonique de New-York. Cela n’enlève rien à la qualité des enregistrements qu’il laissera, dont ce Roméo et Juliette, une référence aujourd’hui encore et qui témoigne de son rapport particulier aux oeuvres de Sergueï Prokofiev.

en savoir plus AUDIO 1h 58mn émission Relax ! Portrait de Dimitri Mitropoulos

Relax : Portrait d'Adolph Brodsky