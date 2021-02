Andreas Scholl, Dominique Visse & Pascal Bertin : les trois Contre-Ténors

En 1995, les contreténors Andreas Scholl, Dominique Visse et Pascal Bertin enregistrent pour Harmonia Mundi un disque parodique en clin d'œil aux célèbres "trois ténors", et dans lequel se croisent des airs d'opéras romantiques et des arrangements de chansons de variété...

Les 3 contre-ténors : Andreas Scholl, Dominique Visse, Pascal Bertin, © Harmonia Mundi