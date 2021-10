Les Ouvertures de Rossini par Ricardo Chailly, un disque légendaire

Aujourd’hui, retour sur le disque "Rossini Overtures" par le National Philharmonic Orchestra dirigé par Ricardo Chailly, un disque qui célèbre la passion du compositeur italien pour les ouvertures d’opéras.

Ricardo Chailly est l’un des chefs d'orchestre qui a le plus joué Rossini. Ce disque montre à quel point les ouvertures chez Rossini ne sont pas seulement des ouvertures d’opéras. En effet, la version de Chailly les met en valeur comme des pièces à part entière, tant elles sont développées et spectaculaires. Et même si d'autres chefs ont également beaucoup joué ces ouvertures, comme Arturo Toscanini ou Karl Reiner, Chailly est sûrement celui qui l'a fait de la manière la plus convaincante.