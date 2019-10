Le Quatuor Arcanto joue Béla Bartók

Les quatuors de Bartók occupent une place aussi importante que ceux de Beethoven dans l'histoire du genre… et de la musique en général. Écrits respectivement en 1934 et 1939, les deux derniers s'imposent avec force comme les témoins privilégiés de la démarche créatrice d'un musicien engagé dans une expérimentation musicale sans concession, tout en restant très impliqué par les événements européens à la veille du second conflit mondial. Peu avant l'exil de Bartók aux USA, le déchirement du n°6 sera son adieu au genre. Cet enregistrement constitue le premier disque du Quatuor Arcanto. (Harmonia Mundi)