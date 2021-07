Le Ballet royal de la Nuit, par Sébastien Daucé et l'ensemble Correspondances

Le chef d'orchestre Sébastien Daucé et son ensemble Correspondances enregistrent en 2015 "Le Ballet royal de la Nuit", superbe projet discographique inspiré du grand spectacle donné le 23 février 1653 par le jeune Louis XIV, et dont il ne nous reste que quelques traces...

Véritable œuvre réinventée par Sébastien Daucé et ses musiciens d'après le livret et les témoignages de l'époque, Le Ballet royal de la Nuit est une formidable aventure et un très bel objet musical qui a surpris et ravi les mélomanes à sa sortie : à la fois libre, fantaisiste mais néanmoins très érudit, ce patchwork de morceaux choisis a par la suite été monté en spectacle pour le Théâtre de Caen en 2017.

à réécouter émission L'invité du jour Festival d'Aix-en-Provence : Sébastien Daucé et Stéphane Degout sont les invités de La Matinale

L'émission du jour :