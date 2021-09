Disque de légende du jour : la Sonate de Franz Liszt par Vladimir Horowitz, enregistrée en 1977.

Vladimir Horowitz, immense pianiste et virtuose du 20ème siècle, a enregistré plusieurs fois la Sonate de Franz Liszt (Sonate pour piano en si min S 178) lors de concerts et en studio ; mais deux enregistrements restent particulièrement célèbres aujourd’hui : celui de 1932 et celui de 1977, à la fin de sa vie.

Ces deux versions sont spectaculaires mais différentes car 45 ans les séparent. Bien que celle de 1932 soit un monument, ce disque de 1977 est un pur chef d’œuvre. En effet, Vladimir Horowitz a eu le temps de pénétrer l’œuvre et de la mûrir durant ces années. Il donne ainsi une sorte de testament sur cette sonate et sa vie d’artiste.

