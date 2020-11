La Discothèque idéale de France Musique : Thelonious Monk himself

Enregistré à New York les 12 et 16 avril 1957, l'album "Thelonious himself" du célèbre pianiste de jazz Thelonious Monk est un chef-d'œuvre. C'était pourtant "vraiment mal parti", écrit avec humour Yvan Amar dans La Discothèque idéale de France Musique...

Thelonious Himself. Solo piano by Thelonious Monk. 1957, © Riverside