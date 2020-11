La Discothèque idéale de France Musique : Rudolf Kempe dirige les œuvres symphoniques de Richard Strauss

Chef discret, sérieux dans le travail, soucieux de s'effacer devant la partition afin de servir l'oeuvre musicale, Rudolf Kempe était un modèle de Kapellmeister à l'allemande. Après avoir enregistré pour EMI Ariane à Naxos de Richard Strauss en 1969 avec la Staatskapelle de Dresde, la direction du label lui propose de réaliser avec le même orchestre une intégrale des œuvres symphoniques du compositeur allemand : grands moments d'orchestre extraits des opéras, Poèmes symphoniques et Concertos.

On a tout reproché à Richard Strauss dont l'art domine pourtant son époque, toujours fascinant sous la baguette de Rudolf Kempe. [...] Plus le temps passe et plus j'écoute Strauss, [...] son art de magicien transcende toute expression douloureuse et nous élève, au-delà de nous-mêmes, dans la pure contemplation."

Benoit Duteurtre, La Discothèque idéale de France Musique, p. 167