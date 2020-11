La Discothèque idéale de France Musique : Rhapsody in Blue par George Gershwin

En 1976, le chef Michael Tilson Thomas enregistre la célèbre Rhapsody in Blue de Gershwin, avec le Jazz Band de la Columbia, et en soliste... George Gershwin lui-même ! Et cela presque quarante ans après sa mort, précise Christophe Dilys dans son article de La Discothèque idéale de France Musique.

George Gershwin, Rhapsody in Blue, George Gershwin, piano (the 1925 Piano Roll), An American in Paris, Broadway Overtures, Michael Tilson Thomas, dir., © CBS Records