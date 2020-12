La Discothèque idéale de France Musique : Reinbert de Leeuw joue les Gymnopédies d'Erik Satie

"C'est le Satie silencieux et mystique [que Reinbert de Leeuw] recherche et entrevoit, celui qui s'éloigne d'une certaine musique du XIXème siècle, charmante et sensuelle, pour préfigurer une esthétique minimaliste qui ne verra le jour que des décennies plus tard."

François Bonnet, dans La Discothèque idéale de France Musique, p. 171