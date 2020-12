La Discothèque idéale de France Musique : Madame Butterfly de Puccini, par Herbert von Karajan

En choisissant ici Mirella Freni - dont le timbre et le galbe vocal dessinent merveilleusement tous les contours du personnage -, on choisit aussi toute une équipe incomparable autour d'elle : quel Pinkerton plus fabuleux que celui d'un Pavarotti au sommet de ses moyen ? [...] On a dit que Karajan oubliait un peu le théâtre, et dirigeait cet opéra comme une symphonie tragique : difficile de lui en faire grief, tant le Philharmonique de Vienne dispense sous sa direction une infinité de beautés sonores..."

Stéphane Grant, dans La Discothèque idéale de France Musique, p. 185