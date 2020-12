La Discothèque idéale de France Musique : Luciano Berio, Recital I for Cathy, par Cathy Berberian

La mezzo-soprano américaine est atypique par sa personnalité, son charisme, et sa nature de comédienne. Sa complicité avec Luciano Berio s'entend dans chaque de ce disque très accessible, explosif, curieux, moderne et sensible, à l'image du duo imparable. Gabrielle Oliveira-Guyon, dans La Discothèque idéale de France Musique