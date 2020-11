La Discothèque idéale de France Musique : Lucia di Lammermoor par Joan Sutherland

En 1972, la soprano australienne Joan Sutherland enregistre l'opéra "Lucia di Lammermoor" de Donizetti pour Decca. Le disque réunit aussi Luciano Pavarotti, Sherill Milnes, Nikolaï Ghiaurov, le chœur et l'Orchestre du Covent Garden de Londres, tous placés sous la direction de Richard Bonynge.

Joan Sutherland rencontre son compatriote Richard Bonynge à Londres dans les années 1950, et l'épouse quelques années plus tard. C'est lui qui fait découvrir à la cantatrice le répertoire belcantiste, dont il est passionné, et qui "l'incite à explorer des rôles de colorature", comme l'explique Charlotte Landru-Chandès dans La Discothèque idéale de France Musique :

"Un pari osé mais réussi car, en 1959, sa première Lucia à Covent Garden, sous la direction de Tullio Serafin, est un triomphe et lui offre une renommée internationale. [...] Son agilité dans les vocalises, sa voix homogène, son timbre à la fois chaud et brillant lui valent bientôt le surnom de "Stupenda" ("La Stupéfiante")."

Charlotte Landru-Chandès, La Discothèque idéale de France Musique, p. 130

à réécouter événement [SORTIE LIVRE] La Discothèque Idéale de France Musique

L'émission du jour :