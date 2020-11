La Discothèque idéale de France Musique : Valses viennoises de Johann Strauss, par Fritz Reiner

Le chef d'orchestre Fritz Reiner et le Chicago Symphony Orchestra enregistrent en 1957 et 1960 deux albums de valses viennoises de Johann et Joseph Strauss. Des valses entêtantes qui "s'enchaînent dans un tourbillon qui vous met littéralement en transe !", s'enthousiasme Olivier Le Borgne.

Album "Vienna". Fritz Reiner, Chicago Symphony Orchestra, © RCA Victor