La Discothèque idéale de France Musique : Le Voyage d'Hiver de Franz Schubert, par Matthias Goerne

Apothéose de la brève carrière de Franz Schubert, Le Voyage d'hiver, cycle de 24 lieder pour voix et piano, est traversé par les thèmes du voyage et de la solitude. Nelson Goerner et Christoph Eschenbach donnent vie à ce récit sombre et intime, ultime témoignage du compositeur autrichien.

Le Voyage d'Hiver de Franz Schubert, par Matthias Goerne, © Harmonia Munid, 2014