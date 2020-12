La Discothèque idéale de France Musique : concert unique à Berlin avec Ella Fitzgerald

Accompagnée par l'impeccable The Paul Smith Quartet, Ella Fitzgerald chante, improvise et rit, portée par les applaudissements d'une foule fébrile. Un disque vibrant, choisi par Nathalie Piolé pour La Discothèque idéale.

En 1960, la chanteuse a 43 ans, elle a signé chez Verve. Elle s'affiche au cinéma, et elle est admirée par Marilyn Monroe. Détentrice de deux Grammy Awards, la « First Lady of Song » n'a plus rien à prouver. Ce soir de février 1960, lorsqu'Ella Fitzgerald débarque sur la scène de la Deutschlandhalle de Berlin, elle entonne les plus belles mélodies du « Great American Songbook ».

Ces chants d'amour et de révolte, qu'elle connaît comme ses enfants. Sa voix espiègle glisse sur les balades, se déploie sur les mélodies, escalade les swings les plus mordants à coup de scat, comme si tout n'était qu'un jeu. » Nathalie Piolé, dans La Discothèque idéale de France Musique

L'émission du jour :