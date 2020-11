La Discothèque idéale de France Musique : Chicago de John Kander

"Le jazz, les cuivres, le swing et le son des années 20 dominent cette comédie musicale grinçante construite comme un vaudeville et qui tire à vue sur les médias et les avocats. John Kander pastiche les grandes vedettes de cette époque dans une partition épicée."

Laurent Valière, dans La Discothèque idéale de France Musique, p. 274