La Discothèque idéale de France Musique : Les Symphonies n° 5 & 7 de Beethoven, par Carlos Kleiber

La Discothèque idéale de France Musique vient de paraître aux éditions Gründ. Tous les jours jusqu'en décembre, nous passerons en revue quelques-uns des 250 disques légendaires conseillés par les producteurs et collaborateurs de notre chaîne. Et on commence avec un article de Christian Merlin !

Beethoven : Symphonies n° 5 & 7. Wiener Philharmoniker, Carlos Kleiber, © Deutsche Grammophon