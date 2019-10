L'intégrale des symphonies de Joseph Haydn par Antal Dorati

Antal Dorati, hongrois naturalisé américain, étudie avec Kodaly et Bartok avant de se consacrer à une carrière de chef d'orchestre ; laquelle sera couronnée de succès, puisqu'il laisse derrière lui plus de 600 enregistrements, dont un certain nombre fait encore autorité. Il est le premier à enregistrer l'intégrale des 104 symphonies de Haydn entre 1969 et 1973 : il prend d'ailleurs le parti, pour ces pièces, de s'éloigner du grand orchestre romantique, pour le plus grand bien de Haydn.

Et si cette intégrale est si importante, c'est aussi qu'elle contribua - et continue de le faire, sans doute - à installer les symphonies de Haydn dans le panthéon des grandes œuvres musicales.

