Kathleen Ferrier chante les Kindertotenlieder de Gustav Mahler

L'un des disques les plus bouleversants du monde ! La contralto anglaise Kathleen Ferrier enregistre en 1949 les "Kindertotenlieder" de Gustav Mahler, avec le chef d'orchestre Bruno Walter et l'Orchestre philharmonique de Vienne.

Kathleen Ferrier et Bruno Walter se rencontrent en 1947 grâce à Rudolf Bing, futur directeur du Metropolitan Opera. Ils interprètent ensemble Le Chant de la terre de Gustav Mahler, et nouent immédiatement une relation professionnelle très forte.

Bruno Walter, qui avait connu le compositeur viennois dans sa jeunesse, déclarera au lendemain de la mort de la cantatrice : "La chose la plus importante qui me soit arrivée dans ma vie de musicien est d'avoir rencontré Kathleen Ferrier et Gustav Mahler – dans cet ordre."

