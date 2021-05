Karl Richter dirige les Concertos Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach

Cette célèbre version des Concertos Brandebourgeois de Bach signée Karl Richter a été gravée en 1977 sur le célèbre Golden Record embarqué à bord des deux sondes spatiales Voyager, aux côtés d'images, de sons de la Terre, d'extraits de musiques traditionnelle, classique et pop.

Enregistrée en janvier 1967, cette interprétation des Concertos Brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach par Karl Richter et son Orchestre Bach de Münich se situe à un carrefour entre le mouvement baroque naissant de Gustav Leonhardt et Nikolaus Harnoncourt et la grande tradition germanique représentée encore à l'époque par Herbert von Karajan ou Otto Klemperer. Cette dernière considérait la musique de Bach comme hautement spirituelle, et cherchait à l'exprimer avec les outils du romantisme allemand (effectif instrumental important, son puissant et lourd, utilisation systématique du vibrato et du rubato).

