Josquin des Prés : Messes, par Peter Phillips & The Tallis Scholars

En 2011, l'ensemble vocal The Tallis Scholars et leur chef Peter Phillips enregistrent les messes "De Beata Virgine" et "Ave Maris Stella" de Josquin des Prés, pour le label Gimell. Il s'agit du cinquième volume d'une intégrale au long cours des Messes du compositeur franco-flamand...

Messes de Josquin des Prés : "De beata virgine", "Ave maris stella", The Tallis Scholars, Peter Phillips (direction), © Gimell Records