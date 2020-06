José Carreras, Placido Domingo, Luciano Pavarotti : les trois ténors en concert à Rome en 1990

Le premier concert des trois ténors ! Le 7 juillet 1990, veille de la finale de la coupe du monde de football, José Carreras, Placido Domingo et Luciano Pavarotti donnent un concert aux Thermes de Caracalla à Rome, sous la direction de Zubin Mehta. Le disque se vend à des millions d'exemplaires...

Un succès planétaire

Ce concert exceptionnel, qui réunit pour la première fois sur scène José Carreras, Placido Domingo et Luciano Pavarotti, rassemble aussi des millions de téléspectateurs et rencontre un succès planétaire. Il était destiné au départ à réunir des fonds pour la fondation de Carreras dédiée à la recherche sur la leucémie. Suivront d'autres concerts filmés, avec à chaque fois un fameux medley final, et trois nouveaux disques.

L'émission du jour :