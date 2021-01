Jordi Savall dirige les Vêpres de Monteverdi

En novembre 1988, Jordi Savall enregistre à Padoue les "Vêpres de la Vierge" de Claudio Monteverdi, avec entre autres Montserrat Figueras et Maria Cristina Kiehr en solistes, et l'ensemble Capella Reial, fondé un an plus tôt et qui réunit la jeune école du baroque international.

Claudio Monteverdi, Vespro della Beata Vergine, 1610. La Capella Reial, Montserrat Figueras, G.de Mey, M. C. Kiehr, L. Picotti, G. Turk, G. P. Fagotto, P. Costa, P. Spagnoli, D. Carnovich, Coro del Centro Musica Antica di Padova, Jordi Savall, © Astrée / Auvidis