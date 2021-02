Jonas Kaufmann chante des airs d'opéras romantiques

L'album qui a fait connaître Jonas Kaufmann auprès du grand public ! Paru en 2008, "Romantic Arias" est le premier disque que le ténor fait paraître chez Decca...

Le disque de la starification

Enregistré peu de temps après la célèbre Traviata que Jonas Kaufmann avait chantée en février 2006 avec Angela Gheorghiu au Metropolitan Opera de New York, le disque Romantic Arias va installer définitivement le ténor sur la scène internationale, et le starifier auprès du grand public. Enregistré avec l'Orchestre philharmonique de Prague et le chef d'orchestre Marco Armiliato, c'est un album "carte de visite", dans lequel on peut l'entendre aussi bien dans le répertoire romantique allemand (Wagner, Weber), qu'italien (Verdi, Puccini) et français (Gounod, Massenet, Berlioz).

