John Dowland : A dream, par Hopkinson Smith

Certains instruments sont tant ancrés dans une période qu'ils semblent, aux yeux du public, n'avoir plus qu'un intérêt historique, organologique ; ce put être le cas du luth, indubitablement baroque. Toute la force de ce disque, c'est de retourner cela et de rendre le luth à l'intemporel : l'interprétation de Hopkinson Smith restitue toute sa poésie à l'instrument, et remet les oeuvres pour luth de Dowland sur le devant de la scène.

L'émission du jour :