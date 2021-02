Johannes Brahms : Trios avec piano, par Julius Katchen, Josef Suk & Janos Starker

En 1969, le pianiste Julius Katchen enregistre pour Decca les Trios avec piano de Johannes Brahms, avec le violoniste Josef Suk et le violoncelliste Janos Starker.

En avril 1964, le pianiste américain Julius Katchen donne, lors d'une série de quatre célèbres concerts à Londres, l’ensemble de la musique pour piano seul de Brahms. A la demande du label Decca, il se lance à la même époque dans une intégrale Brahms au disque : d'abord les œuvres pour piano seul, puis la musique de chambre, notamment les trios avec piano, et des sonates pour violon et pour violoncelle avec Josef Suk et Janos Starker. Cette entreprise est malheureusement interrompue par la mort prématurée du pianiste, le 26 avril 1969.

