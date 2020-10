Jean Sébastien Bach : Œuvres pour orgue, par Helmut Walcha

Une intégrale qui a fait date ! L'organiste Helmut Walcha enregistre pour la première fois l'oeuvre pour orgue de Jean-Sébastien Bach entre 1947 et 1952, pour le label Archiv Produktion. D'abord gravée en 78 tours puis rééditée à de nombreuses reprises, l'intégrale rencontre un grand succès public.

L'organiste et claveciniste Helmut Walcha, devenu aveugle à 19 ans après avoir été vacciné contre la variole, avait ensuite développé une mémoire extraordinaire, et avait entre autres appris par cœur l'ensemble de l'oeuvre pour clavier (clavecin et orgue) de Jean-Sébastien Bach ! Précurseur du mouvement baroque, il avait tenu à enregistrer cette intégrale sur des orgues historiques, une démarche inédite à une époque où le grand orgue symphonique dominait.

