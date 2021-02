Jean-Pierre Rampal et Lily Laskine jouent Mozart

Le plus grand succès du label Erato ! En juin 1963, Jean-Pierre Rampal et Lily Laskine enregistrent le Concerto pour flûte et harpe de Wolfgang Amadeus Mozart. Ils sont accompagnés par Jean-François Paillard et son Orchestre de chambre...

Wolfgrang Amadeus Mozart, Concerto pour flûte et harpe KV 299 ; Concerto pour clarinette KV 622. Jean-Pierre Rampal, Lily Laskine, Jacques Lancelot, Orchestre de chambre Jean-François Paillard, Jean-François Paillard, © Erato