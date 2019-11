Irma Kolassi chante le Poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson

Paru en 1955 sur le label Decca, ce disque regroupe des mélodies de Maurice Ravel, Claude Debussy, et le célèbre Poème de l'amour et de la mer pour voix et orchestre d'Ernest Chausson.

La voix d'Irma Kolassi a vraiment marqué le milieu musical français de l'époque, même si elle peut paraître un peu datée aujourd'hui en raison notamment de son timbre, de la prononciation et de la couleur des voyelles.

