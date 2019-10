Henry Purcell, Musique pour les funérailles de la reine Mary par John Eliot Gardiner

La version baroque d'excellence

Cette magnifique interprétation de la Musique pour les funérailles de la reine Mary de Purcell est parue en 1977 sur le label Erato. Le Monteverdi Choir et le Monteverdi Orchestra, placés sous la direction du chef britannique John Eliot Gardiner, nous offrent une version baroque d'excellence, et l'un des plus grands moments de l'histoire du disque.

L'émission du jour :