Henri Dutilleux : Tout un monde lointain... par Mstislav Rostropovitch

En 1974, Mstislav Rostropovitch enregistre pour EMI le concerto "Tout un monde lointain..." d'Henri Dutilleux, avec l'Orchestre de Paris placé sous la direction de Serge Baudo. Le célèbre violoncelliste avait créé l'oeuvre quatre ans auparavant, au Festival d'Aix-en-Provence...

L'un des morceaux les plus bouleversants du XXème siècle ! Le concerto pour violoncelle Tout un monde lointain d'Henri Dutilleux est créé par Mstislav Rostropovitch, l'Orchestre de Paris et Serge Baudo le 25 juillet 1970 au Festival d'Aix-en-Provence, et connait immédiatement un succès phénoménal : l'oeuvre est ovationnée, et rejouée dans la foulée à la demande du public. Le compositeur avait pourtant craint le pire lorsqu'il s'était rendu compte que Rostropovitch n'avait toujours pas ouvert la partition 10 jours avant le concert !

Mstislav Rostropovitch a entretenu toute sa vie des rapports très étroits avec les compositeurs de son temps, et a profité de sa notoriété pour passer pas moins de 70 commandes à des compositeurs, parmi lesquels Pierre Boulez, Luciano Berio, Sergueï Prokofiev, Benjamin Britten ou encore Witold Lutoslawski. Il a ainsi suscité la création d'un grand nombre de chefs-d'oeuvre du XXème siècle.

