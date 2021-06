Günter Wand dirige la Symphonie n° 9 de Bruckner

Considéré comme l'un des grands spécialistes d'Anton Bruckner avec Eugen Jochum et Sergiu Celibidache, le chef d'orchestre allemand Günter Wand enregistre la Symphonie n° 9 du compositeur en septembre 1998, lors d'une série de deux concerts donnés avec l'Orchestre philharmonique de Berlin...

Né en 1912, Günter Wand enregistre sa première intégrale des Symphonies de Bruckner au tournant des années 1970 et 80 avec l'Orchestre de la radio de Cologne. Une dizaine d'années plus tard, il grave à nouveau les œuvres complètes du maître allemand, cette fois avec l'Orchestre symphonique de la NDR. Ce n'est qu'à la fin des années 1990 qu'il donne avec le prestigieux Orchestre philharmonique de Berlin une série de concerts mémorables - et d'enregistrements associés, cristallisant l'expérience de toute une vie. Somptuosité orchestrale, Plénitude, puissance et expressivité sont les maîtres mots de ce magnifique enregistrement.

