Le Requiem de Verdi par Carlo Maria Giulini, Christa Ludwig, Schwarzkopf, Gedda, Ghiaurov...

Entre septembre 1963 et avril 1964, le chef d'orchestre italien Carlo Maria Giulini enregistre pour EMI le célèbre Requiem de Gisueppe Verdi, avec l'Orchestre et le Chœur Philharmonia, et en solistes un quatuor légendaire : Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nicolai Gedda et Nicolai Ghiaurov.

Verdi : Requiem, Quattro Pezzi Sacri, Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Janet Baker, Nicolai Gedda, Nicolai Ghiaurov, Philharmonia Orchestra & Chorus, Carlo Maria Giulini, © Warner Classics