Giuseppe Martucci, La canzone dei ricordi, par Mirella Freni

Mirella Freni enregistre en 1995 le cycle de mélodies "La chanson des souvenirs" de Giuseppe Martucci, avec l'Orchestre philharmonique de la Scala et Riccardo Muti. Sens du modelé, lyrisme contenu, ce disque est en quelque sorte le sommet de la collaboration entre la soprano et le chef d'orchestre.

Wagnérisme à l'italienne

Né en 1856, le compositeur italien Giuseppe Martucci compose le cycle de mélodies La canzone dei ricordi ("La chanson des souvenirs") en 1887. Très influencé par la musique germanique, et en particulier par Richard Wagner (il dirige l'année suivante la création italienne de Tristan et Isolde), il cherche dans cette composition à conjuguer langue italienne et grand chromatisme tragique.

