Friedrich Gulda et Pierre Fournier jouent Beethoven

Le violoncelliste Pierre Fournier et le pianiste Friedrich Gulda enregistrent en juin 1959 cette intégrale de la musique pour violoncelle et piano de Ludwig van Beethoven, pour le label Deutsche Grammophon. Une association musicale assez improbable, mais qui a très bien fonctionné, entre le violoncelliste français de 53 ans, très aristocrate, mesuré, et le pianiste autrichien de 29 ans, très direct, sorte de sauvage intellectuel.

